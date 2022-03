Elden Ring: un bug trasforma un cane nel nemico più forte del gioco

L'esperienza acquisita dai Senzaluce nel combattere i cinque boss memorabili di Elden Ring non serve a nulla contro un "normale" cane, tutto per colpa di un bug del GDR open world di FromSoftware.

A renderci partecipi di questa scoperta è lo youtuber Flame of Ambition con un video che mostra, appunto, la straordinaria forza di un semplice cane da guardia delle Rovine Sangue Contorto, uno dei tanti punti d'interesse che imperlano la regione dell'Altopiano di Altus.

Il bug riscontrato dal creatore di contenuti moltiplica il danno provocato dalla "combo caricata" di morsi di un cane che, al netto dell'errore emerso nel sistema di combattimento, sarebbe stata comunque molto spiacevole da subire per via del status di Marcescenza Scarlatta inflitto al proprio alter-ego e dai punti energia tolti da ogni attacco base.

Lo youtuber spiega che il bug del morso del "cane marcescente" di Altus risulta essere mortale a prescidere dalla resistenza dell'eroe, dagli equipaggiamenti utilizzati e dai parametri legati al livello di esperienza: il danno inferto dal cane riesce ad abbattere persino un Senzaluce giunto alla run NG+7 e al Livello 333, con armatura pesante, talismani protettivi per gli attacchi fisici e valori massimi di Vigore, Forza e Resistenza!

Per rimanere in tema, qui trovate tutte le scoperte su NPC e bestiario di Elden Ring effettuate dai dataminer del soulslike, con tanti artwork inutilizzati per gli avversari, i personaggi secondari e gli animali che avrebbero dovuto popolare l'Interregno.