Elden Ring: si può cambiare il livello di difficoltà?

I titoli sviluppati da From Software negli ultimi anni, dalla serie Souls fino a Sekiro Shadows Die Twice senza dimenticare Bloodborne, sono tutti famosi non solo per la qualità del game design e del gameplay, ma anche per la loro difficoltà decisamente sopra la media.

L’arrivo sul mercato di Elden Ring sancisce un parziale cambio di rotta per la casa di sviluppo giapponese, la quale mai prima d’ora si era cimentata con un vero e proprio open world così ambizioso ed esplicitamente rivolto al grande pubblico di massa. Sono quindi molti i giocatori che si chiedono se questi cambiamenti avranno risvolti anche sulla difficoltà del gioco, tra chi spera che venga introdotto un selettore all’inizio di ogni nuova partita e chi invece rifiuta questa possibilità sostenendo che lo snaturerebbe.

Fortunatamente, a fare chiarezza sull’argomento è stato niente meno che il Game Director del gioco, Hidetaka Miyazaki, il quale, durante un’intervista, ha dichiarato che il livello di difficoltà non potrà essere scelto dal giocatore, ma sarà simile a quello riscontrabile in Dark Souls 3. Il designer giapponese ha però voluto sottolineare come la grande varietà di approccio ai combattimenti e all’esplorazione garantita dalla mappa open world di Elden Ring permetterà a tutti gli utenti, anche quelli meno esperti del genere, di godersi il gioco senza che questo risulti frustrante.

Per ingannare l'attesa durante le ultime ore che ci separano dal lancio ufficiale del titolo, potete dare un'occhiata al nuovo trailer doppiato in italiano di Elden Ring. Volete sapere infine se Elden Ring sarà su Xbox Game Pass già al lancio oppure no?