Elden Ring: quanto è cambiata l'enorme mappa dal lancio?

Sin dal debutto avvenuto il 25 febbraio 2022, Elden Ring ha goduto di un supporto continuo da parte di From Software, che ha regolarmente aggiornato il suo ultimo kolossal RPG a suon di patch volte a risolvere alcuni problemi tecnici e rendere più stabile il gioco.

Una delle ultime patch ha ad esempio eliminato il bug di Malenia in Elden Ring, che la rendeva ancora più forte rispetto agli standard pensati dagli autori. Insomma, la software house giapponese ha agito su praticamente ogni aspetto dell'opera, ma a quanto pare, silenziosamente, ha effettuato modifiche anche all'immensa mappa dell'Interregno, ritoccandola in più punti dal lancio. Il fatto, però, è che tali cambiamenti all'ambientazione non sono mai stati citati nelle patch notes di ciascun aggiornamento.

A renderlo noto tramite un approfondito video di circa 20 minuti è il canale Youtube Illusory Wall, che analizza nel dettaglio tutte le modifiche apportate da From Software attraverso gli update più significativi. Emerge che, dal debutto sul mercato fino a questo momento in cui scriviamo, lo studio non ha solo cambiato la collocazione di alcune strade ed aree minori, ma ha anche rimosso diversi oggetti.

Si tratta in ogni caso di modifiche minori che potrebbero anche passare inosservate, ma che dimostrano quanto il team di Hidetaka Miyazaki sia sempre in azione per apportare qualunque tipo di cambiamento che possa in qualche modo fare il bene della produzione. E nel frattempo già si parla di DLC per Elden Ring, con Kadokawa (società proprietaria di From Software) che vuole tenere alto l'interesse dei giocatori attorno al titolo.