Elden Ring: la 'tenera carezza' di un cucciolo infernale spopola sui social

L'enorme Interregno di Elden Ring è pieno di mostri letali, ma esplorandolo nei panni del Senzaluce può capitare di imbattersi in creature relativamente "pacifiche" e innocue. Il team di "Can You Pet the Dog?" ha perciò provato ad avvicinarsi a un cucciolone infernale, con risultati a dir poco catastrofici!

Specializzatisi nell'analisi dei videogiochi che consentono agli utenti di accarezzare animali domestici, i ragazzi di "Can You Pet the Dog?" hanno scoperto quanto possa essere difficile (per non dire impossibile) conquistare l'amore e la fedeltà delle creature che popolano l'open world di Elden Ring.

L'esilarante clip condivisa dai curatori del famoso canale Twitter mostra infatti un incauto Senzaluce che tenta di approcciarsi a mostruoso cane e, nel farlo, viene letteralmente sbranato. Nel momento in cui scriviamo, il post social ha saputo generare qualcosa come 288mila "Mi Piace" e quasi 40mila retweet, il tutto a meno di ventiquattr'ore di distanza dalla sua pubblicazione!

Prima di lasciarvi alla clip con il 'tenero abbraccio' tra il cagnolone infernale dell'Interregno e il Senzaluce, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione finale con voto di Elden Ring.