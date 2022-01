Elden Ring: il castello di Stormveil al centro dei nuovi video di gameplay

Come vi abbiamo già detto nel nostro provato di Elden Ring, la beta messa a disposizione dei fortunati utenti selezionati permetteva loro di esplorare una porzione generosa della mappa. A tal proposito, a distanza di settimane stanno continuando ad arrivare nuovi filmati che mostrano scorci inediti, tra i quali l'interno del castello di Stormveil.

I video di gameplay in questione sono stati pubblicati solo di recente sul neonato canale YouTube che prende il nome di ER-SA e che, per il momento, vanta la presenza di una manciata di video dedicati all'attesissimo prodotto targato FromSoftware. La maggior parte dei filmati non è altro che una sorta di approfondimento di uno dei luoghi liberamente esplorabili nella mappa, ovvero il mastodontico castello. Sembrerebbe infatti che l'utente, attratto dall'estetica di questo luogo, abbia deciso di esplorarlo in lungo e in largo per svelare ai suoi follower ogni singolo segreto e, a quanto pare, qualcosa di nascosto l'ha effettivamente trovato.

Oltre ad aver individuato un percorso alternativo per raggiungere la struttura, ER-SA ha anche scovato un messaggio piuttosto misterioso e posizionato in un punto della mappa piuttosto particolare, al punto da fargli credere che nella versione finale del gioco da lì sarà possibile attivare una sorta di teletrasporto per raggiungere un altro luogo (qualcosa di simile a quello situato in cima alla Fortezza di Sen per arrivare ad Anor Londo, per intenderci).

Prima di lasciarvi alla serie di video, vi ricordiamo che, stando alle parole di Miyazaki, l'open world di Elden Ring spingerà i giocatori ad esplorare ogni angolo.