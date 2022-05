Elden Ring, quale catalizzatore usare? Un tool svela il migliore per la vostra build

Oltre che per la sua complessa e profonda lore, Elden Ring risulta spesso di difficile comprensione ai giocatori per via della sua impostazione parametrica, attraverso la quale è possibile costruire le più svariate build e specializzarsi in determinati stili di gameplay.

In Elden Ring le possibilità sono così tante che a volte il giocatore si sente soffocato e preda dell'indecisione. Per chi vuole puntare in particolar modo su magie e incantesimi, tuttavia, può giungere in soccorso un utile strumento ideato dallo streamer Jerp.

Il content creator attivo su Twitch ha dato vita al Casting Tool Comparator tramite cui è possibile conoscere in prospettiva tutti i numeri raggiungibili attraverso determinati bastoni magici, talismani e sigilli, e quindi effettuare una comparativa fra loro. Basterà raggiungere questo indirizzo, applicare le vostre attuali statistiche (o quelle che intendete raggiungere), selezionare i catalizzatori e verificare quale di loro farà più al caso vostro. Sarà persino possibile sapere quale catalizzatore è il più indicato per la vostra magia, o il vostro incantesimo preferito. In questo modo risparmierete sia tempo che risorse in-game, non dovendo accumulare rune per migliorare gli armamenti o impiegare materiali rafforzativi con il rischio di sprecarli.

