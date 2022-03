Elden Ring: la chat ci gioca su Twitch ed è subito il caos

Mentre molti giocatori stanno vivendo l'avventura del Senzaluce di Elden Ring direttamente su PC o console, esiste un gruppo di utenti che sta condividendo una particolarissima esperienza su Twitch.

Sul canale di BruceGreene sta andando avanti una run davvero unica del gioco FromSoftware che rientra nel filone dei "Twitch Plays". Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un'iniziativa attraverso la quale il controllo del gioco viene completamente affidato alla chat, i cui messaggi vengono tradotti da un software in input. Sul lato destro della schermata della diretta è infatti presente una tabella con tutte le azioni che possono essere impartite al Senzaluce tramite un messaggio nella chat, con tanto di variabili che permettono di decidere ad esempio per quanti secondi camminare in una direzione. Si tratta questo di un esperimento sociale molto interessante e che in passato ha coinvolto anche altri giochi come i vecchi Pokémon, sebbene Elden Ring sia molto più difficile da completare in questo modo.

Prima di lasciarvi al link che riporta al canale Twitch di BruceGreene, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida completa alle funzionalità online di Elden Ring, così da scoprire tutti i dettagli su come giocare in coop e in PvP.