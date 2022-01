Elden Ring, ecco chi è Godfrey: tra lore e Signore degli Anelli

A ormai solo poche settimane di distanza a separare il pubblico dall'attesa uscita dell'Action RPG, il game director Hidetaka Miyazaki ha discusso di diversi aspetti di Elden Ring, incluso uno dei suoi personaggi.

Stiamo ovviamente parlando di Godfrey, l'inquietante figura che si è già mostrata più volte al pubblico di appassionati. Grazie agli ultimi trailer dell'opera FromSoftware e alla Tech Demo del titolo, i videogiocatori hanno infatti potuto iniziare a familiarizzare con questa inquietante e minacciosa personalità del mondo di gioco. Quest'ultima, del resto, sembra rivestire un ruolo di rilievo all'interno dell'articolata mitologia di Elden Ring, alla cui creazione ha contribuito nientemeno che lo scrittore statunitense George R.R. Martin, già autore della saga letteraria de Il Trono di Spade.



Nel corso di una recente intervista, Hidetaka Miyazaki ha avuto modo di discorrere con la stampa non solo della storia di Godfrey, ma anche delle fonti d'ispirazione che hanno portato alla sua creazione. Tra elementi di lore e richiami a nientemeno che Il Signore degli Anelli, sembra che il mondo di Elden Ring sarà ricco di segreti e dettagli da scoprire. Per fare il punto della situazione e riassumere tutte le ultime novità condivise dal game director di FromSoftware, la nostra Redazione ha realizzato un ricco video dedicato. Disponibile in apertura a questa news, il filmato è presente anche sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!