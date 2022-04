Elden Ring: chi è Melina e cosa c'è da sapere?

Come i precedenti Souls di FromSoftware, anche Elden Ring è ricco di personaggi enigmatici che, grazie all'alone di mistero che li circonda, esercitano un forte fascino verso il giocatore. Melina in particolare è tra gli NPC più importanti che si possono incrociare durante la nostra avventura nell'Interregno.

Chi è Melina in Elden Ring? Si tratta di una misteriosa donna che funge da guida al Senzaluce, che la incontra all'inizio del suo pericoloso viaggio, precisamente una volta raggiunto il terzo sito di grazia. Melina si presenta al giocatore con addosso un grosso mantello scuro, offrendogli assistenza: oltre a dare consigli su come proseguire il suo cammino, consente anche di salire di livello e ci dona il fischietto con il quale richiamare il destriero Torrente per muoversi più velocemente attraverso il mondo di gioco. Inoltre, può anche teletrasportare il Senzaluce in alcune specifiche aree chiave dell'avventura.

Durante la storia principale, Melina comparirà in diversi siti di grazia, con linee di dialogo inedite ad ogni nuovo incontro che approfondiscono ulteriormente la lore di Elden Ring. La donna è anche al centro di un'importante quest che consente di avere accesso ad uno dei finali multipli disponibili, per la precisione l'epilogo standard Era della Disgregazione (per maggiori informazioni eccovi la guida completa ai finali di Elden Ring).

Melina può inoltre essere invocata come summon in occasione di una delle più importanti boss fight del nostro cammino: la ragazza può combattere al nostro fianco in occasione dello scontro con Morgott il Re Presagio. Nascosta all'interno di una torre a Leyndell è possibile trovare anche la sua arma, la Lama dell'Evocazione (eccovi la guida alle migliori armi di Elden Ring), concessa a "colei che intraprese un lungo viaggio per assolvere al suo dovere".

Per chiudere, una curiosità tecnica: all'interno dei file del gioco, Melina viene chiamata "MaricaOfDaughter", dando quindi ulteriori importanti indizi sulle origini del personaggio.