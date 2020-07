Elden Ring: dal ciclo giorno/notte alla mappa, tutti gli ultimi rumor

È ormai trascorso un bel po' dalla pubblicazione del primo filmato in CG di Elden Ring, il titolo in sviluppo presso From Software di cui i fan sono curiosi di vedere il primo filmato di gameplay. In attesa di scoprire nuove informazioni, abbiamo racchiuso in un video tutti gli ultimi rumor emersi sul gioco.

Nel filmato, appena pubblicato sul canale YouTube di Everyeye, possiamo quindi scoprire in una manciata di secondi tutto quello che c'è da sapere sulle voci di corridoio riguardanti il gioco. Alcuni insider hanno infatti pubblicato sui vari social network e forum una serie di messaggi che lasciano intuire la presenza di un ciclo giorno/notte e di una mappa molto più grande rispetto ai precedenti titoli From Software. Nonostante questo, però, sembra che il mondo di gioco sia ricco di dettagli e di aree interconnesse tra loro, con i nemici che sono in grado di muoversi da un luogo all'altro.

Prima di lasciarvi al filmato che parla di queste ed altre voci di corridoio, vi ricordiamo che Elden Ring è atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC e non si conoscono ancora i dettagli sulla data d'uscita. From Software non ha mai nemmeno commentato la possibilità di vedere il gioco anche sulle console di prossima generazione, il cui hardware potrebbe consentire agli sviluppatori di migliorare risoluzione e framerate.

Avete già letto il nostro speciale sui migliori giochi From Software?