Elden Ring: circola il trailer del DLC Shadow of the Endtree, ma è un falso

Da qualche ora ha trovato diffusione in rete quello che ad una prima occhiata sembra essere un trailer leak di Elden Ring: Shadow of the Endtree, facendo immediatamente schizzare l'entusiasmo dei fan alle stelle. Non c'è voluto molto, tuttavia, prima che venisse riconosciuto come un falso bello e buono...

Poco meno di tre ore fa è stato caricato su Imgur un filmato di 50 secondi che si spaccia per il trailer di Shadow of the Endtree, l'espansione di Elden Ring che FromSoftware ha annunciato a fine febbraio concedendo al pubblico un'unica immagine. Accompagnato da una colonna sonora orchestrale e apparentemente ripreso off-screen, come solitamente avviene con i filmati trafugati, il presunto video leak si approfonda nell'ormai famoso artwork di presentazione con la donna bionda a cavallo (che alcune teorie identificano come Miquella) per poi terminare con il logo dell'espansione. A corredo presenta delle anticipazioni sugli ipotetici contenuti del DLC, tra i quali menzioniamo 6 nuovi tipi di armi, 98 nuovi tipi di nemici, quattro Dungeon Legacy e l'esistenza delle edizioni Deluxe, Collector's e Premium.

Potete guardarlo anche voi in calce a questa notizia (anche se potrebbe essere rimosso da un momento all'altro), ma sappiate che si tratta di un trailer fake. Agli utenti di Reddit è bastato pochissimo tempo per smascherare l'inganno, facendo notare è basato su un progetto fanmade realizzato dall'utente di Artstation Cayde7. Il furbetto che ha inscenato il leak non ha fatto altro che appropriarsi del lavoro dell'artista e aggiungergli l'effetto off-screen, per dare l'idea di un video rubato.

Falso allarme quindi, possiamo tornare ad attendere pazientemente la condivisione di informazioni ufficiali da parte di FromSoftware, che in sede di annuncio ha, purtroppo per noi, preferito glissare su questioni come le tempistiche di lancio.