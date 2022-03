Elden Ring fa ciuf ciuf, arriva la mod del Trenino Thomas

Poco dopo il lancio del gioco vi abbiamo segnalato le migliori mod di Elden Ring tuttavia nel nostro elenco manca una mod uscita solo di recente: Tree Sentinel Thomas Mod, la mod che fa correre il Trenino Thomas nell'Interregno del gioco di FromSoftware!

Il Trenino Thomas ha invaso Sekiro negli anni scorsi e non poteva mancare dunque una mod che introduce il celebre trenino anche nel nuovo gioco di Hidetaka Miyazaki. Questa mod fa esattamente quello che promette, ovvero aggiunge il Thomas in Elden Ring, sostituendosi alla parte inferiore di uno dei boss, che assume così le sembianze di un trenino fuso con un cavaliere. Inquietante, vero?

Potete scaricare la mod Trenino Thomas per Elden Ring da NexusMods, una volta effettuato il download vi basterà scompattare l'archivio e seguire le istruzioni contenute nel file TXT per apportare la modifica, ovviamente la mod può essere installata solo su PC, in questi casi vale però una regola generale: se non sapete cosa state facendo, fermatevi prima di procedere, onde evitare di corrompere file di gioco o salvataggi e non essere poi in grado di ripristinarli.

Nel frattempo vi segnaliamo che Elden Ring si è aggiornato con la patch 1.03, questo update risolve vari bug e problemi tecnici e include anche nuovi contenuti.