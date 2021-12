Elden Ring: CJ di GTA San Andreas arriva nell'Interregno grazie all'hack di PS4

Elden Ring non giungerà sugli scaffali prima del prossimo mese di febbraio, ma una serie di condizioni propizie stanno permettendo ai modder di levarsi già qualche sfizio: grazie all'hack di PlayStation 4 scoperto recentemente, un utente è riuscito a mettere mano al Network Test e sostituire il Senza Luce con CJ di Grand Theft Auto San Andreas!

Il Network Test di Elden Ring si è svolto dal 12 al 15 novembre, ma gli utenti con un firmware custom installato su PlayStation 4 ci stanno continuando a giocare. Un modder, conosciuto come Dropoff, si è spinto ben oltre importando l'iconico protagonista di GTA San Andreas nell'universo fantasy di FromSoftware. Il risultato appare straniante, dal momento che il criminale di Grove Street appare come un pesce fuor d'acqua nell'Interregno di Elden Ring, ma non poteva non attirare la nostra attenzione e quella degli altri giocatori in rete.

CJ maneggia spada e scudo, e combatte con le medesime animazioni del vero protagonista del gioco, come potete apprezzare voi stessi guardando il filmato allegato in calce a questa notizia, tenendo ben presente che potrebbe essere rimosso da un momento all'altro per violazione di copyright, come già accaduto per altri video.

Elden Ring, ricordiamo, verrà lanciato su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 25 febbraio 2022. A causa dell'hacking di PS4, Lance McDonald ha lanciato l'allarme spoiler per Elden Ring: i modder potrebbero scoprire informazioni importanti nei file del Network Test e diffonderle in rete prima del tempo.