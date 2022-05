Elden Ring in co-op senza limiti: la mod è disponibile in Open Beta

Proprio come promesso, il modder LukeYui ha lanciato un progetto con cui i Senzaluce di Elden Ring potranno lanciarsi in una "jolly cooperation" in viaggio per l'Interregno e portare a termine l'avventura senza più alcun limite alle funzionalità multiplayer online.

Come saprete, il multiplayer di Elden Ring pone dei precisi limiti, con i giocatori che vengono rispediti nel proprio mondo quando sconfiggono un boss e con determinate aree in cui non è possibile evocare alcun alleato.

La mod di LukeYui fornisce una piattaforma più libera ed intuitiva per giocare a Elden Ring con gli amici. LukeYui è già un esperto manipolatore delle funzionalità online dei giochi FromSoftware: c'è sempre lui dietro la mod multiplayer di Sekiro, così come al progetto Blue Sentinel che ha posto fine al problema dell'hacking su Dark Souls 2 Scholar of the First Sin su PC. Dopo averci lavorato in queste settimane, LukeYui ha lanciato in Open Beta la mod per la co-op senza limiti di Elden Ring che potete scaricare a questo indirizzo.

La domanda che tanti si staranno chiedendo è: posso essere bannato per aver utilizzato questa mod? La risposta è no, in quanto - spiega LukeYui - "la mod non si connette ai server di matchmaking e non utilizza i servizi online di FromSoftware, ergo non puoi essere bannato per il suo utilizzo". Trovate ulteriori informazioni nel video che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Hidetaka Miyazaki ha rivelato di essere stato influenzato da TES, Zelda Breath of the Wild e The Witcher 3 durante lo sviluppo di Elden Ring.