Anche Elden Ring e COD MW2 in sconto con le promozioni di Natale per i giochi Xbox

Ci avviciniamo alle festività natalizie e, come da tradizione, Microsoft ha dato il via alle offerte di Natale che permettono ai giocatori Xbox di acquistare tantissimi giochi e contenuti aggiuntivi ad un prezzo di favore.

Ecco alcuni dei tantissimi prodotti in offerta sul Microsoft Store:

Call of Duty Modern Warfare 2 - Bundle Cross-Gen al prezzo di 67,99 euro

Call of Duty Modern Warfare 2 - Edizione Cassaforte al prezzo di 87,99 euro

Elden Ring Edizione Standard al prezzo di 48,99 euro

Elden Ring Deluxe Edition al prezzo di 62,99 euro

Cyberpunk 2077 al prezzo di 34,99 euro

Resident Evil Village al prezzo di 19,99 euro

Star Wars Jedi Fallen Order al prezzo di 7,49 euro

Need For Speed Unbound al prezzo di 47,99 euro

Cuphead al prezzo di 13,99 euro

The Witcher 3 Wild Hunt al prezzo di 17,99 euro

The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition al prezzo di 29,99 euro

Assassin's Creed Valhalla al prezzo di 23,09 euro

Red Dead Online al prezzo di 9,99 euro

Sekiro: Shadows Die Twitce GOTY Edition al prezzo di 34,99 euro

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy al prezzo di 15,99 euro

Dying Light 2 Stay Human al prezzo di 34,99 euro

Doom Eternal al prezzo di 9,99 euro

Come potete notare, le offerte coinvolgono sia prodotti di successo come Elden Ring (con tanto di versione Deluxe) che produzioni più recenti come Call of Duty Modern Warfare 2 e Need For Speed Unbound. Chiunque fosse interessato a fare acquisti, potrà approfittare di queste promozioni per i prossimi 18 giorni, quindi un periodo particolarmente lungo.