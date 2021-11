Elden Ring: i codici per il Network Test rivenduti a prezzi folli

Tutti i giocatori ansiosi di provare con mano il nuovo action-RPG di FromSoftware e Hidetaka Miyazaki sono in speranzosa attesa di ricevere il proprio codice di partecipazione al Network Test di Elden Ring che si terrà a partire dal 12 novembre.

I codici saranno inviati all'utenza occidentale a partire da domani, ma i giocatori asiatici hanno già cominciato da oggi a ricevere i propri inviti da FromSoftware. Incredibile che possa sembrare, il primo pensiero di alcuni di questi utenti è stato quello di mettere subito in vendita i codici su Yahoo! Auctions (piattaforma simile ad eBay attiva solo in Oriente) a prezzi esorbitanti. La cifra più alta attualmente registrata è quella di 10.000 yen, equivalenti a circa 76 euro.

Si tratta a tutti gli effetti di un'azione che va in contrasto con i termini di utilizzo delineati da FromSoftware e Bandai Namco Entertainment, che specificano a chiare lettere come sia "proibito vendere o rivendere il codice di invito o dati di gioco del network test ad altre persone". Chiunque venga sorpreso a violare le regole del contratto vedrà revocata la sua possibilità di partecipare al test. Conseguentemente, anche acquistando di seconda mano il codice, potrebbe essere impossibile accedere alla sessione di gioco. Vedremo se nelle prossime ore arriverà un commento ufficiale da parte di FromSoftware che, come detto, si accinge ad inviare altri inviti ai giocatori occidentali da domani, con il rischio che la situazione possa presentarsi anche dalle nostre parti.

Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. In attesa del Network Test, gli sviluppatori hanno pubblicato la guida di sopravvivenza ufficiale dell'action-RPG. Per ulteriori approfondimenti sull'atteso titolo, vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima di Elden Ring.