Elden Ring: Collector's Edition in preordine da Gamelife

Oltre alla Launch Edition, Gamelife ha aperto anche i preordini della Collector's Edition di Elden Ring, in uscita il 25 febbraio 2022 e ora disponibile per il preordine sul sito e nei negozi della catena Gamelife.

Potete prenotare Elden Ring da Gamelife in versione Launch Edition e Collector's Edition al prezzo rispettivamente di 71 e 229 euro nei formati PlayStation, Xbox e PC. Ma cosa includono le edizioni limitate del gioco di FromSoftware?

Elden Ring Launch Edition 71 euro

Elden Ring con custodia Steelbook

Poster

Cartoline, Set di adesivi e toppa in tessuto

Elden Ring Collector's Edition - 229 euro

Gioco Elden Ring

Statua di Malenia Spada di Miquella alta circa 23cm

Custodia SteelBook in metallo

Artbook copertina rigida da 40 pagine

Colonna sonora in formato digitale

Poster

Cartoline, toppa in tessuto e foglietto di adesivi

Nel caso della Collector's Edition Gamelife ricorda che "é possibile l’acquisto di un solo pezzo per cliente. Eventuali ordini non rispondenti alle restrizioni non potranno essere accettati e saranno rimborsati." In tutti i casi prenotando Elden Ring avrete diritto a due contenuti bonus preorder, la guida digitale all'avventura e l'accesso anticipato al gesto L'Anello.

Elden Ring è in preordine da Gamelife, la Collector's Edition resterà disponibile fino ad esaurimento scorte, la produzione è limitata e se siete interessati vi consigliamo di approfittarne prima che vada sold-out.