Elden Ring Collector's Edition con la statua di nuovo disponibile su Amazon in Italia

A sorpresa nel momento in cui scriviamo la Collector's Edition di Elden Ring è di nuovo disponibile su Amazon Italia al prezzo di 189.99 euro, solamente in versione Xbox dal momento che le edizioni PC e PlayStation sono esaurite.

Questa versione da collezione include oltre al gioco in formato fisico con custodia Steelbook in metallo, anche la Statua di Malenia – Spada di Miquella alta circa 23 centimetri, artbook con copertina rigida da 40 pagine, colonna sonora digitale e tutti i contenuti della Launch Edition tra cui il poster, gli adesivi e la toppa in tessuto. Con il preordine riceverete anche la guida digitale e l'accesso anticipato al gesto bonus L'Anello.

Effettuando l'ordine in questo momento avrete la certezza di ricevere la Collector's Edition a casa per il day one optando per la spedizione veloce, con spedizione standard la consegna è prevista per il 28 febbraio. In alternativa potete prenotare la Launch Edition di Elden Ring, edizione a tiratura limitata per il lancio che include un poster, un set di adesivi, alcune cartoline e una toppa in tessuto, oltre al gioco in formato fisico con custodia premium, manca però la Steelbook presente invece nella Collector's Edition con la statua.