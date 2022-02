Elden Ring è collegato a Dark Souls oppure no?

Dopo una lunga attesa, Elden Ring si prepara all'esordio su PC e console PlayStation e Xbox fissato per il 25 febbraio 2022. Le aspettative attorno al nuovo Soulslike di From Software sono altissime, e la prossima opera di Hidetaka Miyazaki promette di rivelarsi una delle migliori produzioni dell'anno.

Ma trattandosi dello stesso genere ed avendo alcune similitudini in termini di gameplay e scenario, in molti si sono chiesti se Elden Ring è in qualche modo collegato a Dark Souls. Ebbene no, nonostante le varie similitudini, Elden Ring è da considerarsi a tutti gli effetti una nuova IP, ambientata in un proprio universo e che gode della sua lore originale. In altre parole, quindi, non siamo davanti a un seguito, un prequel o uno spin-off di Demon's Souls e della serie di Dark Souls: ciò significa che non è assolutamente necessario conoscere i precedenti giochi di From Software per comprendere la storia e gli scenari della nuova avventura.

Le meccaniche di gioco restano in ogni caso molto simili, motivo per cui avere precedenti esperienze con i Souls e con Bloodborne può sicuramente dare un vantaggio ai giocatori, che comunque si confronteranno con meccaniche e sfide inedite pensate per il nuovo titolo. A tal proposito, un boss del Network Test di Elden Ring sarà più semplice nel gioco finale, ma in ogni caso scontri impegnativi e dure battaglie saranno presenti in gran quantità per tutta la partita. E per l'appunto, è stato confermato che i boss opzionali di Elden Ring saranno molto più difficili da battere rispetto a quelli della main quest.