Elden Ring, tra Colossei e DLC: cosa ci raccontano i cut content del gioco?

Ultimamente, i dataminer sembrano essersi dati parecchio da fare: oltre a nuovi dettagli sui contenuti rimossi da The Last of Us: Parte II, non sono infatti mancate indagini dedicate all'ultima opera di casa FromSoftware.

In particolare, le attenzioni degli indagatori di codici si sono concentrate sull'avvistamento di un misterioso Colosseo in Elden Ring. Il noto content creator appassionato di Souls, Lance McDonald, ha infatti messo sul tavolo alcune interessanti ipotesi legate a quella che avrebbe dovuto essere la funzione dell'area, poi rimossa dalla versione finale dell'Action RPG. Le teorie del dataminer si sono soprattutto concentrate su feature aggiuntive previste per il comparto PvP, ma non solo. A stuzzicare in particolare la fantasia è l'eventualità che il Colosseo possa rappresentare un indizio del futuro arrivo di DLC all'interno di Elden Ring.



Per fare il punto della situazione su questo intrigante mistero, la Redazione ha realizzato un ricco video dedicato. Come di consueto, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure fare un salto sul Canale YouTube di Everyeye. Cosa ve ne pare di queste ipotesi legate ai contenuti rimossi da Elden Ring? Sperate che FromSoftware abbia in cantiere dei DLC dedicati all'avventura dell'Interregno o questo cupo mondo dark fantasy vi ha già soddisfatti a pieno?