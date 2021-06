Elden Ring: combattimenti a cavallo e fasi stealth nelle nuove immagini

Dopo aver discusso del ruolo di George R.R. Martin in Elden Ring, i ragazzi di FromSoftware ci rituffano nelle atmosfere fantasy del loro prossimo gioco di ruolo per mostrare la dimensione a tinte oscure del titolo in una nuova serie di immagini.

L'ultima infornata di scatti ingame di Elden Ring sprona gli appassionati a prepararsi per un'avventura tanto profonda da richiedere l'adozione di molteplici approcci per poter superare ogni scontro: non a caso, nel poker di immagini trovano spazio combattimenti a cavallo, frangenti stealth e battaglie affrontate in compagnia dei propri alleati, siano essi guidati dall'IA o gestiti da altri utenti in rete.

Che si prediliga una tecnica di attacco più "diretta" o un approccio più "accorto", le ampie possibilità di progressione offerte dal kolossal ruolistico di FromSoftware, l'enorme ventaglio di armi o abilità da acquisire e la grande longevità di Elden Ring saranno un incentivo più che valido per variare il proprio stile di gioco in base al contesto.

Tutto questo, e molto altro, ci attende per il 21 gennaio 2022 su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S. Nel lasciarvi alle nuove immagini, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate lo speciale di Elden Ring tra mappa combat system e lore, con il resoconto di Gabriele Laurino sulle numerose informazioni snocciolate in questi giorni dal boss di FromSoftware Hidetaka Miyazaki.