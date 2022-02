Elden Ring, che 'problema' ha la spada del Vagabondo? Scatta l'assurda polemica social

Non trovando di meglio da fare nell'attesa del lancio del nuovo kolossal soulslike di FromSoftware, diversi frequentatori dei social stanno criticando gli sviluppatori giapponesi per quella che, a loro giudizio, è un'inesattezza dell'artwork del Senzaluce Vagabondo di Elden Ring.

Che problema avrà mai il bozzetto in questione? Come sottolineato da chi sta polemizzando con FromSoftware, il Senzaluce immortalato nell'artwork del preset della classe Vagabondo impugna uno spadone dalla lama all'apparenza disallineata.

La discrepanza tra l'elsa e la lama, in effetti, risulta essere piuttosto evidente tirando una linea immaginaria tra le due estremità dello spadone, da qui le critiche e il "fastidio" per il lavoro svolto dall'artista digitale che ha realizzato questo artwork.

Considerando l'eccezionale varietà di stili che contraddistinguono gli equipaggiamenti del nuovo action ruolistico degli autori di Dark Souls, l'apparente "errore di allineamento" della lama potrebbe essere voluto. Trattandosi di un preset base, il bozzetto potrebbe infatti immortalare uno spadone piegato (o in procinto di rompersi) e la necessità, per gli utenti, di dover addentrarsi nelle regioni più pericolose dell'Interregno per reperire equipaggiamenti integri e armi non danneggiate. A suggerire questa interpretazione è anche l'aspetto trasandato della stessa armatura del Vagabondo e, soprattutto, gli abiti a dir poco logori dell'Eroe, l'altra personalizzazione mostrata da FromSoftware nel medesimo bozzetto della classe Vagabondo.

In attesa di ulteriori sviluppi, vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Avete già dato un'occhiata al nuovo video gameplay di Elden Ring pubblicato a sorpresa nel weekend da Bandai Namco?