Elden Ring: come si apre la guglia ristrutturata al confine?

Nell’Interregno, il mondo aperto che fa da sfondo all’ultima opera di FromSofware, i giocatori di Elden Ring hanno modo di visitare punti d’interesse utili a potenziarsi. Fra questi, troviamo varie torri appartenute a stregoni, una delle quali risulta però sigillata dalla magia. A tal riguardo, ecco come si apre la Guglia ristrutturata al confine.

Il solo modo per oltrepassare la barriera che impedisce l’accesso alla torre in questione, è quello di indossare una Maschera di scintipietra ed effettuare il gesto Sapienza di fronte all’entrata. Per quanto riguarda l’elmo in questione, può essere trovato senza problemi esplorando l’accademia di Raya Lucaria. Il gesto, invece, si ottiene procedendo nella quest del povero Thops, lo stregone seduto all’interno della Chiesa di Irith. In conclusione, nel caso ce ne fosse bisogno, vi ricordiamo che la Guglia ristrutturata è situata nella parte superiore di Liurnia, e che può essere raggiunta tramite l’altura a lato del Grande montacarichi di Dectus.

