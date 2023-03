Elden Ring: come attivare il Ray Tracing e cosa cambia

In maniera del tutto inaspettata, FromSoftware ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Elden Ring che introduce ufficialmente il supporto al Ray Tracing su PlayStation 5 e PC. Scopriamo insieme quali sono i passaggi da seguire per attivare questa particolare opzione grafica che migliora la resa visiva del soulslike.

Come attivare il Ray Tracing su PC e PS5

Innanzitutto è necessario procedere con l'aggiornamento di Elden Ring all'ultima versione, ovvero la 1.09. Se siete su PlayStation 5 e non avviate il titolo FromSoftware da un po' di tempo, è probabile che il download non si sia avviato in automatico e dovete richiederlo manualmente. Per procedere al download potete avviare il gioco oppure cliccare con il tasto Options del DualSense quando il cursore è sull'icona di Elden Ring e selezionare la voce 'Verifica disponibilità aggiornamento': nel giro di qualche istante vedrete a schermo una notifica che segnala l'inizio del download della patch 1.09. Una volta aggiornato il titolo, potete avviarlo ed abilitare il Ray Tracing direttamente dalle impostazioni. Nel caso di PlayStation 5, troverete la voce in questione nella tabella 'Opzioni di gioco' e sarà sufficiente impostarla su sì. Va precisato però che l'attivazione di questa opzione blocca la modalità grafica su 'Prediligi qualità', ovvero quella che limita il framerate a 30 fotogrammi al secondo. Discorso diverso va fatto per la versione PC di Elden Ring, dove il Ray Tracing si trova nella tabella delle impostazioni grafiche e gode di due diverse voci: la prima serve ad attivare l'effetto e la seconda a regolarne l'efficacia, ovviamente con un impatto diverso sulle prestazioni.

Cosa cambia con il Ray Tracing in Elden Ring

Abilitando il Ray Tracing in Elden Ring si va inevitabilmente a migliorare la qualità visiva del gioco, ma si tratta di un miglioramento parziale rispetto a quanto visto in altre produzioni. A differenza del Ray Tracing di altri giochi, quello attualmente disponibile nel soulslike non coinvolge i riflessi. Come confermato dagli stessi sviluppatori, per il momento bisogna accontentarsi dl Ray Tracing applicato a soli due effetti grafici: le ombre e l'occlusione ambientale. In parole povere, non ci sono differenze sostanziali con l'attivazione di questa opzione e l'unico reale miglioramento consiste nell'aggiunta delle ombre alla vegetazione all'aperto. Al netto delle scarse migliorie grafiche, l'impatto sulla fluidità è evidente non solo su PS5, dove il framerate viene bloccato a 30fps, ma anche su PC, dove anche le schede grafiche di una o due generazioni fa hanno qualche difficoltà a mantenere stabile il numero di fotogrammi al secondo, complice anche l'assenza del supporto al DLSS che in casi come questo è essenziale. Insomma, si tratta di un'aggiunta che per il momento ha più svantaggi che vantaggi, soprattutto su console.

