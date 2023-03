Elden Ring: come cambia la grafica con il Ray Tracing? Lo svelano le video comparative

Con l'Interregno di Elden Ring illuminato dal Ray Tracing, diversi creatori di contenuti hanno colto l'opportunità offertagli dall'ultimo aggiornamento per realizzare delle interessanti video comparative che mostrano come sia cambiata la grafica del capolavoro open world di FromSoftware.

La novità più dirimente dell'Update 1.09 di Elden Ring, nonché una delle più attese dagli emuli del Senzaluce, è infatti rappresentata dall'introduzione del Ray Tracing nei preset grafici su console di ultima generazione e come parametro supplementare da selezionare nella versione PC del kolossal ruolistico.

L'abilitazione del Ray Tracing, ad ogni modo, non coinvolge aspetti come l'illuminazione dinamica o i riflessi ma si 'limita' a gestire le ombre e gli effetti di occlusione ambientale: la resa grafica complessiva di Elden Ring, di conseguenza, risulta essere pressoché immutata, eccezion fatta per la vegetazione. Come possiamo intuire osservando le video comparative, è infatti la vegetazione dell'Interregno a trarre maggiore giovamento dagli effetti di Ray Tracing, merito delle nuove ombre dinamiche e dell'occlusione ambientale applicata a ogni singolo elemento naturale della mappa a mondo aperto.

Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a leggere questo nostro articolo su che spiega cosa cambia e come attivare il Ray Tracing di Elden Ring su piattaforme di ultima generazione, e quindi esclusivamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X. Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche le specifiche e i requisiti PC per giocare Elden Ring in Ray Tracing.