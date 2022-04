Elden Ring: come combattere con due armi contemporaneamente

Il nuovo Soulslike di From Software concede estreme libertà di approccio al giocatore durante l'esplorazione dell'Interregno.

Queste ampie possibilità sono garantite all'utente grazie alle moltissime opzioni tra le quali è possibile scegliere prima di affrontare un combattimento: incantesimi, armi corpo a corpo, scudi, archi e abilità speciali delle armi (le cosiddette ceneri di guerra) possono essere infatti combinate in milioni di modi differenti.

Una delle opzioni più apprezzate è la possibilità di combattere con due armi corpo a corpo contemporaneamente, equipaggiandone una nella mano destra e l'altra in quella sinistra. Così facendo potrete combinare i loro moveset e i loro effetti di stato in maniera unica, creando sinergie tra armi con punti di forza e debolezza complementari in modo da adattarvi ad ogni situazione di battaglia. Potrete anche raddoppiare l'output di danno inflitto ai nemici tramite l'utilizzo di due armi simili o addirittura uguali.

Per sfruttare questa particolare meccanica chiamata dual wielding (da non confondere con la tecnica che prevede di impugnare un'arma a due mani in Elden Ring), non dovrete fare altro che scegliere le due armi da utilizzare in contemporanea ed associarla a ciascuna mano del vostro personaggio. A questo punto vi basterà fare pratica: con la pressione dei tasti R1 e L1 (su PlayStation) o RB e LB (su Xbox) potrete colpire con attacchi rapidi ma leggeri. Premendo R2 (su PlayStation) o RT (su Xbox) potrete effettuare un attacco pesante con l'arma nella mano destra. Il tasto L2 (su PlayStation) o LT (su Xbox) è invece adibito all'uso delle ceneri di guerra: nel caso in cui ne abbiate una assegnata all'arma nella mano sinistra verrà usata quella, altrimenti si attiverà l'abilità dell'arma nella mano destra. Se nessuna delle due armi è stata modificata con la cenere, la pressione di L2 o LT vi permetterà di effettuare un attacco pesante con l'arma equipaggiata nella mano sinistra.

La meccanica del dual wielding, pur con un'efficacia che varia a seconda della situazione e dell'equipaggiamento, è una delle opzioni più potenti a disposizione dei Senzaluce nell'Interregno, e non è un caso che molte delle build più efficaci di Elden Ring si basino proprio sull'utilizzo di due armi diverse contemporaneamente, una per ogni mano del personaggio.



