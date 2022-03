Elden Ring: come consegnare la lettera di Irina e completare la sua quest

Se avete deciso di esplorare l'Interregno di Elden Ring prima di raggiungere il primo boss obbligatorio, è probabile che vi siate imbattuti in Irina, una giovane donna che affida un difficile compito al Senzaluce. Scopriamo insieme come portare a termine la sua quest.

Dove trovare Irina

Trovare questo NPC in Elden Ring è davvero semplice, poiché sarà probabilmente la prima cosa che vedrete una volta giunti alla Penisola del Pianto. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, la Penisola del Pianto è la grossa porzione di mappa situata a sud di Sepolcride e che può essere raggiunta con un agile salto del cavallo Torrente oppure attraversando il Ponte del Sacrificio ad ovest. Ed è proprio dopo aver attraversato il ponte, sulla sinistra, che troverete Irina ad attendervi. Parlate con la giovane ragazza, così che possa esporvi il suo problema e affidarvi una lettera da consegnare ad Edgar, suo padre e cavaliere del Castello di Morne.

Come consegnare la lettera

A questo punto avrete la lettera nell'inventario e saprete esattamente dove dirigervi: al Castello di Morne. L'enorme struttura si trova proseguendo lungo la strada che porta a sud, dal momento che il castello è situato sull'estremità più bassa della Penisola del Pianto. Introducetevi all'interno del castello ed eliminate tutte le minacce che vi si annidano fino a raggiungere la torre sulla quale è seduto Edgar, il padre di Irina: consegnategli quindi la lettera e ascoltate le sue parole. Ora tornate da Irina e comunicatele l'avvenuta consegna della missiva.

Fase finale della quest

Per concludere la quest di Irina, occorre tornare al Castello di Morne ed affrontare il suo boss, ovvero la Progenie Leonina. Questo pericoloso nemico si trova poco più a sud del castello di Morne ed è possibile raggiungerlo seguendo il percorso sul retro del castello, anch'esso ricco di insidie. Procedendo, arriverete fino alla spiaggia e noterete in lontananza un'enorme area circolare alla quale vi si può accedere tramite un portale di pietra con la classica foschia verdastra. Una volta sconfitto l'aggressivo boss (munitevi di uno scudo con il 100% di difesa fisica, altrimenti faticherete parecchio), riceverete in dono una preziosa spada che andrà mostrata ad Edgar. Parlate quindi col padre della ragazza e concludete la quest recandovi dalla donna. Va precisato che l'esito della questline non può essere modificato e non esiste alcun modo per evitare alcuni avvenimenti legati a questi NPC.

Sappiate che Edgar potrà essere affrontato sotto forma di spirito invasore più avanti, così che possiate ottenere la sua alabarda. Potrete sconfiggere questa versione alternativa del cavaliere del Castello di Morne visitando una delle grotte ad ovest del Lago di Liurnia.

In attesa di proporvi le guide dettagliate al completamento di altre quest del titolo FromSoftware, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutto quello che c'è da sapere su come trovare un famoso personaggio di Dark Souls in Elden Ring.