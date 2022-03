Elden Ring: come correre nel gioco di FromSoftware

Che sia per gettarsi in mezzo alla mischia, per prepararsi a un lungo salto o per mettersi al riparo da una trappola mortale, correre in Elden Ring risulta essere molto utile se non addirittura indispensabile. Nonostante questo, il titolo di FromSoftware non dà indicazioni sul come farlo, lasciando i neofiti dei Souls abbandonati a loro stessi.

Per ovviare al problema, vi informiamo che in Elden Ring è possibile correre mantenendo premuto il tasto della schivata (B sui pad Xbox e Cerchio su quelli PlayStation), e inclinando contemporaneamente l’analogico sinistro verso la direzione che volete intraprendere.

Dato che correre in presenza di nemici consumerà il vostro vigore (come qualsiasi altra azione svolta durante una battaglia), consigliamo di controllare la relativa barra verde per evitare di ritrovarvi in situazioni a rischio. Un altro aspetto da tenere sempre in considerazione, specie quando si tratta della propria mobilità, è il peso dell’armamentario indossato dal Senzaluce. All’aumentare del carico equipaggiato, infatti, equivale un maggiore impiego della resistenza che va di pari passi col vostro tipo di schivata. A tal proposito, ecco come migliorare le schivate all’interno di Elden Ring.

In conclusione, nel caso abbiate appena iniziato il vostro viaggio nell’Interregno, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare altre guide adatte ai principianti, come quella dedicata alle meccaniche nascoste di Elden Ring.