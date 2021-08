Elden Ring come Dark Souls: non avrà il doppiaggio in lingua italiana

Mancano ancora parecchi mesi al lancio di Elden Ring, previsto per il mese di gennaio del prossimo anno, ma la nuova opera di FromSoftware e G.R.R. Martin è già apparsa su Steam e PlayStation Store.

Le schede presenti sui due negozi digitali risultano essere ancora incomplete: ad esempio, mancano ancora i requisiti di sistema ufficiali, oltre che la possibilità di preordinare il gioco. Qualcosa, in ogni caso, abbiamo potuto estrapolarla, come la conferma dell'assenza del doppiaggio in lingua italiana. Elden Ring offrirà solamente la traduzione dei testi e dei sottotitoli, similmente a quanto già avvenuto negli altri giochi di Hidetaka Miyazaki prodotti e distribuiti da Bandai Namco, ossia i tre Dark Souls. I giocatori dovranno quindi fare a meno dell'adattamento delle voci dei personaggi, presente invece in Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice, due prodotti che sono stati pubblicati da Sony Interactive Entertainment e Activision, rispettivamente.

Non si tratta certamente di una mancanza grave, ma sicuramente è qualcosa di cui tener conto. Elden Ring, ricordiamo, verrà lanciato il 21 gennaio 2022 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Le più recenti comunicazioni ufficiali di FromSoftware ci hanno svelato tanti dettagli sulla lore e il gameplay di Elden Ring.