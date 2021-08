Elden Ring: come saranno i dungeon? Ecco le similitudini con Bloodborne

Elden Ring, il nuovo action game diretto da Hidetaka Miyazaki, porta l'arduo compito di evolvere l'ormai ben rodata formula dei soulslike targati From Software. Le novità non mancheranno (è stata per esempio confermata la mappa), tuttavia ci saranno alcuni elementi che sembrano prendere a piene mani dall'acclamato Bloodborne.

Pur dispiegandosi in una mappa di gioco open world, l'Interregno di Elden Ring presenterà alcuni dungeon più contenuti, maggiormente incentrati sull'importanza del level design. È qui che il Senzaluce si introdurrà per andare alla ricerca di tesori, armi e oggetti preziosi.

Da ciò che abbiamo potuto constatare durante la presentazione di Elden Ring a cui abbiamo assistito in esclusiva, sembra che questi labirinti traggano forte ispirazione dagli oscuri Chalice Dungeon presenti in Bloodborne. Questo è vero sia dal punto di vista estetico (anche se nelle precedenti immagini del gioco si intravedevano altre ambientazioni, più variegate), sia sotto il profilo del level design, caratterizzato dalla presenza di stretti corridoi e aree colme di trappole e nemici. In Bloodborne tutto questo era procedurale (eccezion fatta per i livelli "obbligatori"), mentre in Elden Ring ogni singolo dungeon dovrebbe essere stato curato individualmente dagli sviluppatori nipponici.

Il nuovo titolo di Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin presenterà inoltre i Legacy dungeon, all'interno dei quali albergano i Lord dell'Interregno. Queste aree saranno ben più complesse ed estese dei normali dungeon, ed il level design concederà ampio spazio all'esplorazione e alla sperimentazione del giocatore.

Elden Ring sarà pubblicato il 22 gennaio 2021 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Per scoprire tutto sul nuovo gioco di FromSoftware vi rimandiamo alla nostra Anteprima esclusiva di Elden Ring.