Elden Ring: come evitare un errore che potrebbe compromettere la partita

Il mondo di Elden Ring può essere liberamente esplorato sin da subito e, come potete facilmente immaginare, è pieno zeppo di insidie. Una di queste è forse la più pericolosa di tutte per i nuovi giocatori ed andrebbe assolutamente evitata.

Una volta completato il tutorial opzionale e fatto l'ingresso in quel di Sepolcride, è possibile decidere liberamente come iniziare l'esplorazione dell'Interregno e, sebbene sia preferibile iniziare parlando con Varrè per poi dirigersi verso la chiesa abbandonata più a nord, non vi sono paletti di alcun tipo. A questo proposito, uno dei luoghi che potrebbe attirare il vostro interesse è pericolosamente vicino al vostro punto d'ingresso a Sepolcride: ci riferiamo alle Rovine incenerite dal Drago, ovvero quel luogo poco più ad est rispetto al primo Luogo di Grazia di Sepolcride, situato nel bel mezzo di un'area paludosa. Da una parte si tratta di un ottimo punto da visitare per via della presenza di una Chiave della spada di pietra all'interno della torre principale, così che possiate avere sin dall'inizio un 'biglietto' per visitare un dungeon (anche quello che si trova poco prima dell'ascensore per Sepolcride e che avete dovuto ignorare se non avete scelto la Chiave di pietra come Ricordo iniziale).

Il problema risiede nei sotterranei, dal momento che al centro del luogo d'interesse vi è una scala di pietra che conduce in un'enorme stanza piena zeppa di ratti e con un forziere subito dopo. Non fate l'errore di aprire quel forziere, poiché si tratta di una pericolosissima trappola che potrebbe rovinarvi la partita. L'apertura della cassa metallica attiva infatti una foschia che teletrasporta il giocatore in un'area remota dell'Interregno. Questo luogo sotterraneo è abitato da nemici molto pericolosi e non vi è alcun modo per abbandonarlo se non quello di fuggire a piedi e raggiungere l'uscita, ma è un'impresa quasi impossibile per chi non ha potenziato il personaggio e indossa ancora l'equipaggiamento iniziale. Sappiate inoltre che nemmeno il Ricordo di Grazia può funzionare e l'uso di questo oggetto non fa che riportare il Senzaluce nello stesso luogo in un loop infinito. Se vi trovate in questa situazione e non avete un salvataggio di backup, le uniche alternative che avete sono ricominciare da zero o rimboccarvi le maniche e trovare l'uscita dalla caverna, che è anche un luogo ricco di risorse per potenziare le armi.

