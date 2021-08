Elden Ring: come funziona la mappa del nuovo gioco FromSoftware?

Sono tantissimi i dettagli che abbiamo scoperto assistendo in esclusiva italiana ad una lunga sessione di gameplay di Elden Ring: dal combattimento all'esplorazione, sono molteplici gli aspetti che abbiamo potuto approfondire in modo da diradare la fitta nebbia di mistero che ancora circondava la nuova opera di Hidetaka Miyazaki.

Durante la presentazione, è anche emerso che Elden Ring sarà il primo gioco di FromSoftware ad offrire una mappa di gioco consultabile. Da quanto abbiamo avuto modo di osservare, questa novità non andrà a snaturare l'esplorazione dei dungeon e degli interni, dal momento che potrà essere visionata solamente nelle zone aperte dell'Interregno. La mappa è dotata di uno stile che ricorda molto da vicino quello dei giochi di ruolo carta e penna, e in maniera molto classica consente di posizionare un indicatore sulle aree di maggiore interesse, come un luogo da raggiungere, l'ingresso di un dungeon oppure una zona con uno scontro troppo arduo da affrontare al momento.

Cosa ne pensate di questa novità?