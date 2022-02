Elden Ring, come gira su PlayStation e Xbox? Grafica e framerate a confronto in video

A due giorni dal debutto mondiale del nuovo souls-like open world di FromSoftware, possiamo dare uno sguardo al comparto grafico e alle prestazioni di Elden Ring su console PlayStation e Xbox.

Il canale YouTube Resero ha effettuato un'analisi completa di tutte le versioni console dell'action-GDR, prendendo in considerazione le piattaforme di nuova e vecchia generazione, mettendo inoltre alla prova tutte le modalità grafiche disponibili.

Come potete osservare tramite il filmato che trovate in apertura, Elden Ring può godere di diverse migliorie grafiche su PS5 e Xbox Series X|S, inclusa una draw distance maggiore, texture più definite, ed effetti di post processing più elaborati. Evidente, inoltre, il cambio di illuminazione generale quando si passa da una console PlayStation ad una Xbox e viceversa.

La fluidità di gioco, sfortunatamente, lascia un po' a desiderare, specialmente su Xbox One S dove vengono registrati picchi bassi di 25fps. Il framerate si attesta sui 30fps, con qualche oscillazione in meno, su Xbox One X, PS4, e PS4 Pro.

Xbox Series X garantisce un framerate di 35-40fps in modalità qualità, mentre può passare dai 43fps fino ai 60fps in modalità prestazioni. Su Xbox Series S abbiamo invece un framerate leggermente sopra i 30fps in modalità grafica, e fino ai 50fps in modalità prestazioni.

Per quanto riguarda PlayStation 5, abbiamo un framerate leggermente superiore ai 40fps in modalità grafica e tra i 55 e i 60fps in modalità prestazioni.

Per ulteriori approfondimenti sul nuovo gioco di FromSoftware, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Elden Ring (al momento ancora senza voto definitivo).