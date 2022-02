Elden Ring: come gira su Steam Deck? Ecco il primo video gameplay

Elden Ring è un gioco compatibile con Steam Deck, e a poche ore dal lancio globale del nuovo soulslike di FromSoftware possiamo dare uno sguardo a come se la cava il titolo sulla console portatile di Valve.

La testata di IGN.com ci concede un primo sguardo alla versione Steam Deck di Elden Ring e farci così un'idea sulle potenzialità hardware della nuova piattaforma targata Valve. Il filmato è stato volutamente girato off-screen così da restituire al meglio le sensazioni da fruitore di Steam Deck: possiamo insomma osservare le dimensioni della console, ascoltare la qualità audio e osservare il comparto grafico del titolo così come lo osserviamo attraverso lo schermo. La sezione di gameplay mostra alcune delle zone iniziali dell'area open world di Elden Ring, dunque non dovreste incappare in alcuno spoiler significativo sul titolo.

I colleghi di IGN.com hanno precisato che la sequenza di gioco è stata catturata con Steam Deck in modalità offline. Il framerate si attesta all'incirca sui 45fps, ma sono stati registrati cali fino a 30fps. Le impostazioni grafiche utilizzate in questo caso sono quelle di default, preimpostate all'avvio del gioco.

Gabe Newell ha ammesso di sperare che Steam Deck porti un cambiamento simile a quello di iPhone nel settore degli smartphone.