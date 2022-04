Elden Ring: come impugnare armi e scudi a due mani

La meccanica di Elden Ring che permette ai giocatori di impugnare a due mani armi, bastoni magici, sigilli sacri e scudi per aumentarne l'efficacia è stata ereditata da tutti gli altri titoli Soulslike sviluppati da From Software.

Rispetto a quanto visto nei Dark Souls, nel nuovo gioco open world della software house giapponese la meccanica di equipaggiare a due mani gli strumenti funziona in modo leggermente diverso rispetto al passato. In Elden Ring infatti non è più sufficiente la sola pressione del tasto Y (su Xbox) o Triangolo (su PlayStation) per impugnare con due mani lo strumento equipaggiato nella mano destra, poiché il tasto sopracitato ora gestisce l'interazione del protagonista con gli altri personaggi e il mondo di gioco. Adesso, quindi, bisogna prima tenere premuto Y/Triangolo, e successivamente premere RB o LB (su Xbox)/ R1 o L1 (su PlayStation) per impugnare a due mani rispettivamente l'arma nella mano destra o nella mano sinistra.

Questa nuova meccanica permette così ai giocatori di avere maggiore possibilità di azione rispetto al passato. Per quanto riguarda gli effetti di questa pratica, invece, essi sono rimasti sostanzialmente identici a quelli visti nella trilogia di Dark Souls: impugnare un'arma a due mani vi permetterà di guadagnare il 50% di punti attributo in più nelle statistiche richieste per utilizzarla, utile per raggiungere la soglia necessaria per un uso efficace altrimenti impossibile, oppure semplicemente per aumentare temporaneamente il danno inflitto. Inoltre, nel caso in cui lo strumento equipaggiato a sinistra abbia un'abilità speciale, impugnare a due mani l'arma impostata a destra vi permetterà di utilizzare la cenere di guerra di quest'ultima.

