Elden Ring: come iniziare la quest di Blaidd e ottenere la sua armatura

Avrete sicuramente visto l'artwork di Blaidd, il possente guerriero di Elden Ring che indossa un'armatura con il copricapo simile alla testa di un lupo. Sappiate che il suo set può essere sbloccato nel gioco FromSoftware e in questa guida vi sveleremo tutti i passaggi da seguire per farlo vostro.

Come trovare Blaidd e iniziare la sua quest

Il primo passo per dare il via alla quest consiste nel raggiungere le Rovine di Tetrobosco, una struttura distrutta ad ovest di Sepolcride nella quale riposa un gigantesco orso. Noterete che in cima alla torre c'è uno strano personaggio che ulula: dopo averlo osservato, tornate da Kalè alla prima Chiesa di Elleh e parlategli di ciò che avete visto. Il personaggio vi spiegherà chi è Blaidd e vi fornirà uno speciale gesto, "Schiocco di dita", da utilizzare alla base della torre. Tornate quindi alle rovine e fate come detto da Kalè, così che il personaggio noti la vostra presenza e vi affidi un particolare compito: eliminare Darriwil.

Come eliminare Darriwil

Raggiungere questo boss è molto semplice, poiché si tratta del nemico che può essere affrontato entrando nella Galera Eterna a sud di Sepolcride, poco più ad ovest rispetto al Ponte del Sacrificio. Se avete difficoltà ad affrontare questo boss, potete avvalervi dell'aiuto di Blaidd, il cui segno d'evocazione può essere trovato nei paraggi. Sconfitto il nemico, troverete Blaidd ad attendervi poco fuori dalla Galera Eterna: parlategli più volte per ottenere alcuni oggetti utili per il crafting e attivare lo step successivo della sua quest.

Come proseguire con la quest di Blaidd

Parlate con Renni nel suo rifugio a nord-ovest di Liurnia: la donna vi comunicherà che Blaidd è uno dei suoi servitori e vi inviterà a raggiungerlo lungo il corso del fiume Siofra. Troverete Blaidd nei pressi del geyser poco più avanti rispetto al secondo Luogo di Grazia dell'area sotterranea. A questo punto, Blaidd vi chiederà di parlare con Sellen, la strega nascosta in un piccolo dungeon di Sepolcride, dietro la porta difesa da un semplice boss. Parlate con Sellen e riportate tutte le informazioni a Blaidd tornando da lui nei pressi del fiume Siofra. Raggiunta questa fase della quest, potete recarvi nel cortile del Castello di Mantorosso a Caelid ed eliminare Radahn con la possibilità di evocare Blaidd in vostro aiuto. Concluso il combattimento, parlate con il guerriero per attivare la penultima fase della quest. Adesso dovrete tornare nel punto in cui avete sconfitto Darriwil, poiché Blaidd è stato intrappolato nel portale e gli serve il vostro aiuto. Ora non vi resta altro da fare che tornare da Ranni, poiché fuori dal suo rifugio troverete Blaidd pronto ad affrontarvi.

Se non avete voglia di completare la lunga quest (in calce alla guida trovate una mappa con la posizione di tutti gli NPC) e terminare gli incontri con il duello, potete sempre decidere di eliminare Blaidd in un qualsiasi momento, visto che alla sua morte verrete ugualmente ricompensati con la sua armatura.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come sbloccare l'Armatura del Lupo Sanguinario in Elden Ring?