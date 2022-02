Elden Ring: come migliorare le schivate con l'equipaggiamento giusto

Proprio come in tutti i Souls sviluppati da FromSoftware, il peso dell’equipaggiamento indossato in Elden Ring influisce direttamente sull’efficacia delle schivate, rendendole più o meno lente a seconda delle vostre statistiche. Ecco come funziona questa meccanica basilare, la cui comprensione vi faciliterà la vita nell’Interregno.

Ogni rotolata garantisce a chi gioca i cosiddetti frame d’invincibilità, ovvero una porzione d’animazione in cui si diventa intangibili e immuni a qualsiasi tipo di danno in arrivo. Per questo motivo, in Elden Ring, scansarsi al momento giusto equivale a eludere i colpi nemici, ma il tempismo con cui farlo varia a seconda del carico massimo e dell'equipaggiamento attualmente in uso. Il rapporto tra questi due valori, consultabile dalla schermata delle statistiche, determina la goffaggine del vostro Senzaluce e il tipo di schivata che potrete eseguire.

: (il peso attuale rientra fra il 30 e il 70% del carico massimo): pur non offrendo meno frame d’invincibilità rispetto alla schivata veloce, questa manovra risulta più corta e meno immediata. Fat Roll (il peso attuale rientra fra il 70 e il 100% del carico massimo): è tremendamente lenta e poco efficace. Un rischio che nessun principiante vorrebbe correre.

In conclusione, vi ricordiamo che il carico può essere diminuito indossando armature leggere, armi poco ingombranti o aumentando la vostra Tempra.