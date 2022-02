Elden Ring: come modificare l'aspetto del Senzaluce nel corso dell'avventura

L'editor del personaggio di Elden Ring è piuttosto dettagliato e sono davvero numerose le opzioni con le quali è possibile modificare l'aspetto del Senzaluce. Talvolta capita però di avere qualche ripensamento sulla capigliatura, sui tatuaggi o su altri fattori, ma nel gioco è possibile apportare qualsiasi tipo di modifica senza limitazioni.

Nel caso in cui doveste avere voglia di rifare il look del vostro Senzaluce, magari modificandone il colore dei capelli o altri piccoli dettagli, non è necessario ricominciare il gioco da zero. FromSoftware ha inserito nel titolo una funzionalità molto interessante grazie alla quale i giocatori possono accedere nuovamente all'editor in qualsiasi momento. Questa feature si può sbloccare già nelle prima fasi dell'avventura ed è quindi possibile apportare qualche modifica al protagonista già dopo pochi minuti dall'inizio.

L'editor è infatti accessibile dal luogo che funge da hub di gioco, ovvero la Tavola Rotonda. Questa particolare area della mappa è la base del Senzaluce e al suo interno è possibile interagire con vari personaggi e oggetti. Dal punto di partenza della Tavola Rotonda, spostatevi verso destra e continuate a camminare fino a raggiungere la stanza con un enorme dipinto appeso alla parete: giratevi verso destra e troverete la stanza con all'interno l'oggetto utile per modificare il personaggio, ovvero uno specchio.

Nel caso in cui non abbiate ancora sbloccato la Tavola Rotonda, sappiate che questo luogo viene aggiunto alle possibili destinazioni che si possono raggiungere dai Luoghi di Grazia dopo aver affrontato Margit, il primo vero boss del gioco. Non occorre uccidere il nemico, poiché l'accesso alla Tavola Rotonda si ottiene anche dopo aver subito una sconfitta.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida con i consigli su come sconfiggere il boss del tutorial di Elden Ring.