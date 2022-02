Elden Ring: come ottenere e usare le Rune Maggiori

In Elden Ring saranno molti gli strumenti che il gioco metterà a vostra disposizione per affrontare ogni tipo di nemico, tra armi, incantesimi, consumabili ed altri oggetti ancora (per approfondire, potete consultare la nostra guida alle migliori armi di Elden Ring).

Uno degli equipaggiamenti più potenti e utili a disposizione sono le Rune: si tratta di una serie di potenziamenti ottenuti come ricompensa dopo aver sconfitto i boss principali, e che possono essere attivati e utilizzati solo dopo aver seguito una particolare procedura.

Come usare le Rune

In primo luogo, dopo aver ottenuto una Runa Maggiore, dovrete risanarla portandola in cima ad unacollocata nella stessa regione in cui avete ucciso il boss corrispondente. Queste torri rappresentano un'ulteriore sfida, in quanto spesso risultano molto complicate da trovare oppure richiedono di portare a termine alcune impegnative sezioni di platforming.<

Dopo aver risanato una Runa, questa diventerà equipaggiabile all'interno del vostro inventario, ma non potrà ancora essere utilizzata. Un po' come gli incantesimi e i miracoli, infatti, le Rune di Elden Ring richiedono una sorta di catalizzatore affinché il loro effetto possa essere effettivamente attivato. Questi speciali strumenti si chiamano Saette Runiche, e sono degli oggetti consumabili a tempo limitato. Una volta deciso di usare una particolare Runa dovrete equipaggiarla e consumare una delle Saette Runiche in vostro possesso per attivarne l'effetto: in questo modo riceverete il potenziamento desiderato per un determinato lasso di tempo, dopodiché il buff verrà rimosso e dovrete utilizzare una nuova Saetta Runica. Al contrario, le Grandi Rune da voi collezionate rimarranno sempre in vostro possesso.

Come ottenere Grandi Rune e Saette Runiche

Come detto in precedenza, le Grandi Rune possono essere ottenute sconfiggendo i varidel gioco: collezionarle tutte significa sostanzialmente aver portato a termine l'avventura principale. Per comodità vi rimandiamo quindi alla nostra lista dei boss di Elden Ring

Le Saette Runiche possono invece essere ottenuti in diversi modi: sono acquistabili da alcuni mercanti (tra i quali citiamo Enia e il Mercante Nomade) per la somma di 4000 rune (intese in questo caso come la valuta presente in Elden Ring, equivalente delle anime di Dark Souls), possono essere trovate come drop uccidendo i Ratti e vi verranno assegnati come ricompensa dopo aver sconfitto un boss all'interno della partita di un altro giocatore, mentre vestite i panni dell'invasore cooperativo.