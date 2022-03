Elden Ring: come ottenere ed utilizzare il Cuore di Drago

Come tutti i titoli FromSoftware, anche Elden Ring nasconde numerosi segreti che potrebbero sfuggire agli occhi del giocatore. Tra questi troviamo anche la particolare meccanica relativa al Cuore di Drago, un prezioso oggetto che può essere utilizzato solo in specifiche situazioni.

Come ottenere un Cuore di Drago

In giro per l'Interregno sono presenti numerosi boss opzionali e alcuni di questi non sono altro che enormi draghi. Una volta sconfitte queste pericolose creature sputafuoco, il Senzaluce può ricevere come ricompensa un Cuore di Drago, che è quindi una sorta di valuta speciale e non si tratta di un pezzo unico. Il primo di questi oggetti lo si può ottenere nei pressi dell'area iniziale sconfiggendo Agheel. A tal proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla guida su come sconfiggere il Drago Volante Agheel in Elden Ring.

Come usare i Cuori di Drago

Ma a cosa servono i Cuori di Drago in Elden Ring? Si tratta di un oggetto di scambio da usare presso uno dei due altari che si nascondono nell'Interregno e legati ad una sorta di setta: parliamo della Chiesa della Comunione Draconica e della Cattedrale della Comunione Draconica. Il primo luogo è situato sull'isola a sud-ovest di Sepolcride, la quale può essere raggiunta completando il dungeon Caverna Costiera. Se non sapete come arrivarci o come superare le insidie al suo interno (vi ricordiamo che avrete bisogno di una torcia, in vendita dal mercante alla Chiesa di Elleh per poche Rune), vi invitiamo a dare uno sguardo alla guida su come sconfiggere il Capo Semiumano e modificare l'aspetto delle armature, dal momento che la via per l'isoletta si apre proprio eliminando il semplice boss del dungeon. Basterà infatti proseguire nei sotterranei per uscire dall'altra parte della caverna e ritrovarsi sull'isola. Qui è presente un Luogo di Grazia e una sorta di tempio in rovina con un enorme drago pietrificato, ovvero la Chiesa della Comunione Draconica: visitate questo posto di notte (potete accelerare il tempo dal falò) per interagire con l'oggetto da cui escono fiamme rosse per attivare il Rituale della Comunione Draconica.

Ecco di seguito gli incantesimi che si possono ottenere nel primo di questi due luoghi in cambio di Cuori di Drago:

Fuoco di Drago: Attinge al potere dei draghi per espellere un soffio di fiamma (Requisiti: 15 Fede, 12 Arcano)

Attinge al potere dei draghi per espellere un soffio di fiamma (Requisiti: 15 Fede, 12 Arcano) Artiglio di Drago: Attinge al potere dei draghi per dilaniare i nemici con possenti artigli (Requisiti: 17 Fede, 13 Arcano)

Attinge al potere dei draghi per dilaniare i nemici con possenti artigli (Requisiti: 17 Fede, 13 Arcano) Fauci di Drago: Attinge al potere dei draghi per azzannare i nemici al cospetto dell'esecutore (Requisiti: 24 Fede, 16 Arcano)

La Cattedrale della Comunione Draconica offre un maggior numero di incantesimi, ma sarà più difficile da raggiungere. Il secondo tempio dedicato ai draghi è situato nella parte più a sud di Caelid, che corrisponde all'area colorata di rosso situata ad est rispetto a Sepolcride.

Prima di lasciarvi alla mappa con la posizione esatta dei due luoghi nei quali è possibile spendere i Cuori di Drago accumulati e scambiarli con i potenti incantesimi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida con i consigli su come sconfiggere la Sentinella dell'Albero in Elden Ring, ovvero il primo boss opzionale che si può incontrare a Sepolcride.