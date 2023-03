Elden Ring come Pokémon: in video la bizzarra mod Spirit Battler

Dopo pochi giorni dal tanto atteso annuncio dell'espansione di Elden Ring, Shadow of the Erdtree, i modder del titolo FromSoftware hanno tirato fuori dal cilindro un'altra mod che stravolge il soulslike e lo avvicina ai vari giochi della serie Pokémon.

Spirit Battler, questo è il nome della mod sviluppata dall'utente conosciuto con il nickname KingBoreHaha, permette di trasformare il Senzaluce in una sorta di allenatore di Pokémon. Installando la mod, infatti, diventa possibile evocare tramite le Ceneri un'ampia gamma di creature, che siano essi boss o nemici comuni, e farli combattere fra loro. In questo modo, il giocatore può assistere ai feroci scontri da spettatore e sbizzarrirsi creando scenari di ogni tipo. Nel caso in cui volesse, inoltre, l'utente che installa la mod può anche prendere direttamente parte allo scontro e magari sfruttare questo sistema come metodo per allenarsi.

Chiunque volesse mettere alla prova Spirit Battler può farlo già da ora, visto che la mod può essere scaricata ed installata senza alcun tipo di costi aggiuntivi: trovate tutti i dettagli su come abilitarla sulla pagina ufficiale di NexusMods.

Prima di lasciarvi ad un breve filmato YouTube che mette in risalto il potenziale di questa mod, vi invitiamo anche a dare un'occhiata all'impresa del giocatore che ha completato Elden Ring senza mai camminare.