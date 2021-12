Elden Ring come sarebbe su PS1? Scopriamolo con l'esilarante Demake

Con ancora negli occhi le incredibili scene del Demake PS1 di God of War assistiamo alla nuova, esilarante reinterpretazione "in chiave nostalgica" di un altro grande GDR dei giorni nostri, ovvero il soulslike open world Elden Ring.

L'artefice del nuovo Demake in salsa PS1, lo youtuber che gestisce il canale di Cloudless Studio, stravolge l'Interregno per immaginarne una versione tecnologicamente affine alle console anni '90 come, appunto, la prima PlayStation.

I risultati ottenuti dal creatore di contenuti sono davvero incredibili, considerando le limitazioni che si è imposto per rientrare idealmente nelle specifiche delle piattaforme a 32-bit. Il filmato confezionato da Cloudless Studio mostra le attività svolte dal Senzaluce nell'esplorazione della mappa a mondo aperto, con tanto di interfaccia e animazioni che, seppur abbozzate e volutamente "minimaliste", riecheggiano le scene dell'ultimo Network Test di Elden Ring.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto amatoriale? Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere il nostro ultimo speciale su Elden Ring e la mitologia dell'Interregno, con un viaggio nelle leggende del kolossal ruolistico sviluppato da FromSoftware e atteso al lancio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S per l'ormai non troppo lontano 25 febbraio.