Elden Ring: come raggiungere il Fiume Siofra e sconfiggere lo Spirito Ancestrale

Tra le aree più complesse che si possono affrontare nelle prime ore di Elden Ring troviamo sicuramente quella del Fiume Siofra, nella quale si possono trovare avversari temibili e un enorme boss segreto.

Come raggiungere il Fiume Siofra

Larea del Fiume Siofra in Elden Ring non è facilmente accessibile, poiché l'unico modo per entrarvi è attraverso uno speciale ascensore che potreste facilmente ignorare durante le fasi di esplorazione. A nord-est delle rovine di Tetrobosco (quelle in cui si può incontrare Blaidd per la prima volta), c'è un Albero Minore e, poco più avanti, si può trovare una struttura in pietra: entrate al suo interno e attivate l'ascensore posizionandovi sopra di essa per scendere nelle profondità e raggiungere così il Fiume Siofra.

Come sbloccare il boss Spirito Ancestrale

Una volta scesi nel sottosuolo, vi troverete di fronte ad una serie di uomini d'argilla che si muovono molto lentamente ed eseguono letali attacchi e incantesimi. Superata questa fase, raggiungerete il secondo Luogo di Grazia del Fiume Siofra ed è qui che si trova la boss fight segreta. Noterete che all'estremotà ovest di questa parte dell'area vi è un tempio con la carcassa di un grosso animale simile ad un cervo. Prima di avvicinarvi alla creatura, occorre accendere ogni singolo braciere (in totale ce ne sono otto) che si trova nei paraggi, fino a quando non apparirà un messaggio a schermo. A questo punto sarà possibile interagire con la carcassa per raggiungere l'area in cui combattere il boss, lo Spirito Ancestrale.

Come sconfiggere lo Spirito Ancestrale in Elden Ring

Non lasciatevi spaventare dalla stazza del nemico, che è simile ad un enorme cervo che alterna attacchi corpo a corpo (sia con le zampe che con le corna) ad incantesimi grazie ai quali può sia sputare un fuoco magico che saltare in aria ed atterrare con un violento schianto. Il metodo più semplice per sconfiggere questo boss è quello di continuare a colpirlo con arco o incantesimi mentre è abbastanza distante da non rappresentare un pericolo, magari utilizzando anche una Cenere di Evocazione che possa distrarlo. In alternativa, potete armarvi di scudo e continuare ad attaccarlo standogli sotto e facendo particolare attenzione ai suoi attacchi con zampe e corna, che possono esservi letali. Imparate anche a calcolare il tempo che dista tra il balzo in aria e lo schianto a terra per schivare perfettamente questo attacco e colpirlo poco dopo l'atterraggio. Al termine dello scontro riceverete 13.000 Rune e le Ceneri di Devoto agli Spiriti Ancenstrali, ovvero un abile arciere come quelli incontrati nell'area in cui si accendono i bracieri.

