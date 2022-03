Elden Ring: come resettare le abilità del personaggio

Come nei Souls, una delle principali caratteristiche di Elden Ring è la sua spiccata componente RPG che permette agli utenti di sperimentare con moltissimi stili di gioco differenti e di sviluppare le abilità del proprio personaggio per ottenere importanti vantaggi di conseguenza.

Proprio la grande varietà di situazioni che possono verificarsi nelle lande dell'Interregno vi spingerà a variare spesso il vostro approccio all'avventura per affrontarla al meglio, alternando l'uso di armi pesanti ad equipaggiamenti più leggeri, oltre all'utilizzo di stregonerie e miracoli.

Per sperimentare efficacemente una nuova build avrete però bisogno di modificare le caratteristiche e i livelli assegnati ad ogni abilità del vostro personaggio in modo congruente: per farlo avrete bisogno dell'intervento di un NPC particolare e di consumare speciali oggetti. La procedura che vi illustreremo in seguito vi spiegherà i dettagli.

Elden Ring: come resettare le abilità

La prima cosa che dovrete fare sarà procedere all'interno della storia principale fino a sconfiggere Rennala, Regina della Luna Piena. Questo boss può essere trovato nella località chiamata Accademia di Raya Lucaria.

Dopo averla sconfitta, Rennala diventerà un personaggio non giocante con il quale potrete interagire. Parlatele, e lei si offrirà di resettare le vostre abilità in cambio di una Lacrima di Larva. Di questo particolare oggetto consumabile esistono solamente alcuni esemplari in tutto l'Interregno, e finora ne sono stati scoperti tre:

uno viene fornito come ricompensa dopo aver sconfitto il Giant Crayfish nella zona a sud del Luogo di Grazia delle Rovine Cadute

nella zona a sud del Luogo di Grazia delle uno si trova su un cadavere nell'edificio pieno di tombe nel villaggio di Albinaurics , nella zona sud-ovest di Liurnia

, nella zona sud-ovest di infine, una Lacrima di Larva può essere acquistata per 3.000 rune dal Venditore Abbandonato nella zona del Fiume Siofre

Vista la natura estremamente rara di questa particolare risorsa, quindi, vi consigliamo di riflettere bene prima di eseguire un completo reset delle vostre abilità, poiché potrebbe passare molto tempo prima che possiate eseguirlo di nuovo.

Se non sapete come funziona l'assegnazione dei punti ai vari attributi del personaggio vi rimandiamo alla nostra guida su come salire di livello e quali statistiche potenziare in Elden Ring. Non perdetevi infine la guida al multiplayer online di Elden Ring, che spiega come funziona ed i dettagli più importanti da sapere.