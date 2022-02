Elden Ring: come risolvere i problemi di salvataggio su PS5 con un trucco

Bandai Namco ha confermato un problema con i salvataggi di Elden Ring che si verifica in alcuni casi esclusivamente con la versione PlayStation 5 del gioco quando la console viene spenta mentre si gioca o entra in modalità riposo.

Se dovesse verificarsi una di queste situazioni, i dati potrebbero non venire salvati correttamente dal sistema. E' possibile risolvere, in attesa della patch già in lavorazione? Gli sviluppatori consigliano di attivare il salvataggio manuale uscendo dal gioco premendo il tasto OPTION e selezionando la voce esci dal menu di sistema.

In questo caso chiuderete correttamente l'applicazione e al momento della chiusura il gioco salverà i dati senza problemi di alcun tipo. In Elden Ring non esiste un vero e proprio salvataggio manuale ma con questo piccolo trucco è possibile aggirare la limitazione e mettere così al sicuro i dati, senza rischi.

Bandai Namco e FromSoftware stanno lavorando per risolvere i problemi di performance di Elden Ring che affliggono principalmente la versione PC, su PlayStation 5 è stato segnalato il bug dei salvataggi che abbiamo trattato in questa guida, una patch per risolvere il problema arriverà presto, nel frattempo ricordatevi di salvare uscendo correttamente dal gioco, un utile trucco per ridurre al minimo eventuali imprevisti legati al mancato salvataggio dei dati di giochi.