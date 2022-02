Elden Ring: come salire di livello velocemente e quali statistiche potenziare

Essendo la diretta evoluzione di quanto visto nei precedenti Souls, Elden Ring rientra a pieno nella categoria degli Action RPG basati sullo sviluppo del proprio personaggio. Per superare le sfide che attendono chiunque esplori l’Interregno, sapere come potenziarsi è quindi fondamentale a prescindere dalla dimestichezza che si ha con il genere.

Una volta creato il vostro Senzaluce e averne selezionato la classe iniziale (che ricordiamo essere un punto di partenza e non una scelta vincolante), Elden Ring si apre a voi senza troppi preamboli, come vuole la tradizione dei titoli FromSoftware. Da quel momento in poi, esplorare il mondo di gioco nel tentativo di potenziarsi diventa una priorità assoluta.

Elden Ring come aumentare di livello

Concluso il brutale tutorial e raggiunta la superficie, i giocatori saranno liberi di vagare per Sepolcride alla ricerca di nuovi oggetti e risorse quali le Rune. Questa valuta, che può essere usata per commerciare coi vari mercanti ed NPC, risulta anche indispensabile per salire di livello, a patto però di aver conosciuto la giovane Melina. Oltre a donarvi la cavalcatura chiamata Torrente, infatti, questo personaggio sbloccherà la funzione del Level Up presso ogni Luogo di Grazia visitato. Per tale motivo, prima di gettarvi nell’open world che fa da sfondo al videogioco, è consigliabile seguire le prime scie luminose che vi condurranno a Soglia Tempesta, ovvero il luogo in cui sbloccherete questa feature.

Le statistiche di Elden Ring e il loro effetto

In Elden Ring salire di livello equivale ad aumentare una statistica a vostra scelta, con conseguenze che variano a seconda dell’attributo selezionato. Ecco un elenco dei parametri che è possibile incrementare e quali sono i loro principali effetti sul gameplay.

Vitalità : determina la quantità di Punti Vita (PV), la resistenza al Fuoco e quella all’avvelenamento.

: determina la quantità di Punti Vita (PV), la resistenza al Fuoco e quella all’avvelenamento. Mente : influenza i PA (la risorsa destinata al lancio di incantesimi e delle abilità speciali), la resistenza al Sonno e quella alla Follia.

: influenza i PA (la risorsa destinata al lancio di incantesimi e delle abilità speciali), la resistenza al Sonno e quella alla Follia. Tempra : determina la quantità di stamina, la resistenza al Sanguinamento, quella al freddo e il carico massimo del personaggio. A tal proposito, ecco il modo in cui il carico massimo influenza il gameplay di Elden Ring.

: determina la quantità di stamina, la resistenza al Sanguinamento, quella al freddo e il carico massimo del personaggio. A tal proposito, ecco il modo in cui il carico massimo influenza il gameplay di Elden Ring. Forza : influisce sulla capacità di brandire armi pesanti e sulla difesa fisica.

: influisce sulla capacità di brandire armi pesanti e sulla difesa fisica. Destrezza : Incrementa la potenza di alcune armi, velocizza gli incantesimi e riduce i danni da caduta, così come la possibilità di essere disarcionati.

: Incrementa la potenza di alcune armi, velocizza gli incantesimi e riduce i danni da caduta, così come la possibilità di essere disarcionati. Intelligenza : incrementa la potenza delle stregonerie e la resistenza ai danni magici.

: incrementa la potenza delle stregonerie e la resistenza ai danni magici. Fede : aumenta l’efficacia degli incantesimi sacri.

: aumenta l’efficacia degli incantesimi sacri. Arcano: aumenta la probabilità che i nemici sconfitti rilascino oggetti, migliora la difesa sacra, la resistenza alla Morte istantanea e la potenza di alcuni incantesimi e stregonerie.

Per concludere, nel caso foste affamati di altri consigli utili, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate 10 cose da sapere prima di iniziare Elden Ring, pensate appositamente per i giocatori meno esperti.