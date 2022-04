Elden Ring, ecco come fare salti più lunghi: i consigli dei Senzaluce

Con il completamento di una run pacifista in Elden Ring, proseguono gli esperimenti condotti dalla community all'interno dell'Action RPG di casa FromSoftware.

Questi ultimi hanno condotto, tra le altre cose, anche alla scoperta di alcuni utili trucchi, volti a rendere più semplici le fasi di Souls-platforming che attendono all'interno dell'Interregno. In particolare, sui lidi di Reddit, diversi giocatori si stanno scambiando consigli in merito, mettendo in evidenza alcuni utili trucchi capaci di ampliare la portata di un balzo in Elden Ring.

Tra questi ultimi, in particolare, spicca il suggerimento proposto dall'utente "SeraDipp" del forum. Stando al giocatore, infatti, i giocatori che necessitano di sfruttare qualche centimetro aggiuntivo per un un balzo in-game possono utilizzare un piccolo trucco. Stando al Senzaluce, infatti, mantenere premuto il tasto deputato allo sprint(il medesimo dedicato al roll, lo ricordiamo) anche durante l'animazione del salto dovrebbe consentire di aumentare la portata del gesto atletico. Un dettaglio intrigante, che potrebbe effettivamente rendere più semplice la vita dei giocatori in alcuni passaggi dell'Interregno: ve ne eravate già accorti?



Invitandovi a testare il piccolo trucco nel corso della prossima sessione di gioco, vi ricordiamo che è stata da poco pubblicata la patch 1.03.3 di Elden Ring, con la quale è stato potenziato uno dei Boss del gioco FromSoftware.