Elden Ring: come salvare la partita

L'Interregno di Elden Ring è decisamente vasto, pieno di pericoli e creature temibili da affrontare lungo il cammino. Davanti al grande open world ideato da From Software e le sue innumerevoli sfide, salvare la partita regolarmente diventa fondamentale per non correre il rischio di perdere importanti progressi.

Come salvare i propri progressi

Prima di tutto, sappiate che in Elden Ring non esiste il salvataggio manuale. Non è possibile registrare in totale autonomia i passi avanti compiuti con il trascorrere delle ore nemmeno recandosi ai siti di Grazia dove ricaricare le energie vitali e sviluppare il nostro Senzaluce. Ciò significa che nell'opera di From Software è presente soltanto il salvataggio automatico, che comunque si attiverà frequentemente nel corso della partita.

Il titolo è studiato per registrare i progressi del giocatori dopo aver compiuto in sostanza qualunque tipo di azione: che si tratti di raccogliere un oggetto, riposare ai siti di Grazia oppure sconfiggere un nemico, il salvataggio automatico si attiverà permettendoci così di avere tutto sotto controllo. Quando sarete poi pronti a chiudere la partita, mettete in pausa il gioco e premete il tasto R1/RB per aprire la pagina del "Sistema". Da qui cliccate su "Fine Partita": dopo un ulteriore salvataggio automatico verrete riportati nel menù principale.

Da tenere presente che Elden Ring ha slot di salvataggio multipli, pertanto se vorrete ricominciare l'avventura utilizzando un'altra classe (eccovi a tal proposito la guida alle Classi di Elden Ring), potete farlo senza rischiare perdere i progressi della vostra partita principale.

Se state per entrare nell'Interregno, eccovi infine quali sono le migliori impostazioni per giocare Elden Ring in termini di connessione, interfaccia e controlli.