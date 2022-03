Elden Ring: come sbloccare l'Armatura del Lupo Sanguinario

Nei video e nelle immagini promozionali di Elden Ring avrete sicuramente visto la splendida armatura argentata con dettagli rossi e una lunga chioma bianca. Si tratta dell'Armatura del Lupo Sanguinario, la quale può essere ottenuta dai Senzaluce senza troppa fatica. Scopriamo come.

Come dare il via alla quest di Lady Tarnith

Il primo step per sbloccare il set in questione consiste nel raggiungere Villa Vulcano, un luogo della mappa che si trova alla fine del percorso che conduce il giocatore fino al Monte Gelmir. All'interno dell'edificio, vicino al Luogo di Grazia, potete incontrare Lady Tanith, ovvero la donna di nobili origini che indossa una maschera e un abito di colore bianco e che è sorvegliata da una possente guardia in corazza pesante. La donna vi farà una proposta: accettate, così che la sua quest, fondamentale per entrare in possesso dell'armatura, possa avere inizio. In questo modo il misterioso personaggio di fronte a voi vi affiderà una chiave, la quale serve ad aprire la serratura della porta della sala da pranzo della Villa Vulcano. La stanza si trova nel corridoio alla vostra destra e la porta è sul lato sinistro.

Il primo assassinio

A questo punto, raggiungete la stanza che va aperta con la chiave e raccogliere la lettera e l'oggetto chiave sul tavolo per poi parlare con gli NPC che si trovano nei paraggi. In questo modo vi verrà segnato un luogo sulla mappa: lo noterete grazie ad un'icona rossa presente nell'area a nord del lunghissimo ponte distrutto della parte superiore di Sepolcride. In corrispondenza del segnale, noterete un simbolo rosso a terra con il quale interagire per invadere il mondo del Vecchio Cavaliere Istvan, un NPC che dovrete eliminare in duello.

Il secondo assassinio

Tornate ora da Lady Tanith, accettate la sua ricompensa e tornate nella sala da pranzo, dove troverete nuovi oggetti e vi verranno affidati ulteriori indizi per raggiungere il secondo obiettivo della quest. In questo caso il segnale rosso sulla mappa apparirà poco più ad ovest rispetto a Villa Vulcano e per raggiungere Rileigh, questo è il nome del vostro bersaglio, non dovete fare altro che ripetere lo stesso procedimento di prima: raggiungete il segno rosso, interagiteci e sconfiggete il nemico nel suo mondo.

L'ultimo duello

Eliminato il secondo guerriero, tornate direttamente nella sala da pranzo di Villa Vulcano e parlate con il personaggio in armatura seduto: questo vi fornirà i dettagli sull'ultima fase della quest, che consisterà nel prendere parte ad un duello al suo fianco contro altri due nemici. Il segnale sulla mappa verrà posizionato in corrispondenza della capitale e la sua attivazione è sempre la stessa. Una volta raggiunto il mondo nemico e sconfitti i due avversari, verrete ricompensati con l'Armatura del Lupo Sanguinario.

Se non l'avete già fatto, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla guida su come consegnare la lettera di Irina e completare la sua quest in Elden Ring, utile per mettere le mani su una delle armi leggendarie del titolo FromSoftware.