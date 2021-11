Elden Ring: come sbloccare il cavallo nel Network Test

Pur trattandosi di una versione di prova, il Network Test di Elden Ring non sarà certo una passeggiata di salute e spingerà subito i giocatori a misurarsi con tutte le nuove insidie pensate da From Software per la sua prossima, attesissima produzione.

Inizialmente, inoltre, il Senzaluce controllato dagli utenti potrà muoversi solamente a piedi, non avendo subito a disposizione il suo spettrale cavallo con il quale spostarsi più rapidamente attraverso le terre dell'Interregno. Esiste tuttavia il modo per sbloccare il destriero nel corso della prova: dovrete infatti raggiungere e riposare in tre diversi siti di grazia, l'equivalente dei falò visti nella serie di Dark Souls. Nello specifico, una volta raggiunta una di queste aree, bisognerà prima di tutto recuperare la grazia perduta (usando Triangolo su PlayStation o Y su Xbox), e poi riposarsi subito dopo premendo sempre lo stesso tasto. Si deve infine ripetere lo stesso procedimento anche in altri due siti rinvenuti durante il nostro cammino.

Una volta riposato al terzo sito di grazia, avrà luogo una cutscene che vedrà la comparsa di Melina, la quale darà al Senzaluce non solo la possibilità di potenziare le sue abilità, ma gli donerà anche il cavallo con il quale muoversi più velocemente, coprendo ampie distanze in meno tempo. Per ulteriori curiosità sulla nuova opera di Hidetaka Miyazaki, ecco cosa cambia tra Elden Ring e Dark Souls.